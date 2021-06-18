«Спасательница Малибу»: Екатерина Волкова в неоновом купальнике сразила рельефным прессом

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» загорала на каменистом пляже в Сочи.

Актриса Екатерина Волкова разместила на своей страничке в Instagram фото в бикини с разрезом на груди. Знаменитость продолжает радовать поклонников новыми пляжными нарядами.

На этот раз Волкова выбрала яркий салатовый цвет ткани. Крохотный купальник подчеркнул стройное тело артистки. Екатерина похвасталась стальным прессом в мини-бикини. Верх откровенного наряда продемонстрировал аккуратную грудь знаменитости. Волкова слегка облокотилась и закрыла глаза от палящего солнца. Ослепительная улыбка и гладкая кожа актрисы приковали взгляды ее поклонников.

«С такой фигурой нужно больше фото в купальнике», «Идет тебе салатовый», «Классный животик», «Екатерина, вы в хорошей форме», «Телосложение — просто бомба», «Красивая девушка в купальнике», «Какая красота, какая фигура, но не дура, а умничка и талант», «Спасательница Малибу», — одарили комплиментами Волкову ее фанаты.

Отметим, что до этого артистка уже успела побаловать своих подписчиков кадрами в другом соблазнительном наряде с тонкими завязочками. Горячая брюнетка отдала предпочтение радужному бикини. Екатерина позировала на фоне морской воды. Яркий пляжный лук выгодно украшал плоский животик и стройные бедра Волковой.

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