«Сногсшибательная»: Екатерина Волкова похвасталась соблазнительными ножками в рубашке на голое тело

Исполнительница роли Веры Ворониной в сериале «Воронины» — Екатерина Волкова — похвасталась сексуальной фигурой. Примечательно, что под свежим снимком артистка поговорила о принятии себя.

Знаменитость облачилась в белоснежную оверсайзную рубашку на голое тело. Волкова встла на носочки и согнула одну стройную ножку в колене. Рельефные икры и сочные бедра Екатерины взбудоражили фантазию ее поклонников:

«Бесподобная и несравненная Екатерина. Фигурка идеальная», «Катя, вы сногсшибательная», «Екатерина, вы поражаете своей сексуальностью!», «Ух, секси!», «Фигурка мощная».

Екатерина сделала фото на подоконнике с панорамными окнами. Волосы актрисы выглядели слегка потрепанными. Но это только придало нежности и непринужденности образу Волковой. К слову, именно о непринужденности решила поговорить знаменитость.

«Мне кажется, найти более строгого критика по отношению к себе, чем мы сами, невозможно. И все же, если мы внутренне настроимся не воевать с собой, а принять свое несовершенство и работать над тем, чтобы понравиться себе (без фанатизма и радикализма), — это хорошее подспорье для внутреннего роста», — резюмировала Екатерина.

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