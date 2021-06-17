«Шоу-бизнес слез не любит»: Разин дал напутственные слова Бузовой

На днях с Ольгой Бузовой случился еще один инцидент. Поющая ведущая пришла в студию телеканала «Матч-ТВ», чтоб поддержать российскую сборную по футболу, а ушла в слезах. До истерики ее довел комментатор Дмитрий Губерниев, который спросил, пьет ли девушка по утрам коньяк. Эту историю обсудили буквально все звезды, не остался в стороне и продюсер Андрей Разин. В своем Instagram он написал слова поддержки в адрес Бузовой.

«Оля, шоу-бизнес слез не любит, поэтому плакать нельзя. Раз ты выбрала такую профессию — держись. Я всегда тренировал своих ребят, а также участниц группы «Мираж», чтобы не было никаких слез, только одни улыбки», — написал Разин.

Напомним, накануне Бузова отправилась в Италию, где в эти дни наслаждается отдыхом и прогулками по солнечным улочкам.

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