«Не могу дождаться»: Кейт Миддлтон хочет лично познакомиться с племянницей

В начале июня Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз.

У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь Лилибет Диана. Сразу после ее появления на свет в клинике Санта-Барбары, счастливый отец позвонил своей бабушке, чтобы лично сообщить прекрасную новость. После того, как Меган с дочкой вернулись домой, они позвонили Елизавете II по видеозвонку и познакомили малышку с прабабушкой. Остальные монархи пока не видели новорожденную. Так, Кейт Миддлтон призналась, что с нетерпением ждет встречи с ней.

«Я желаю ей всего наилучшего! Не могу дождаться, когда увижу ее. Надеюсь, это скоро случится», — цитирует герцогиню Кембриджскую WION.

Напомним, что в конце июня принц Гарри прилетит в Лондон, чтобы принять участие в открытия памятника принцессе Диане. Меган с дочкой останется в Монтесито.

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