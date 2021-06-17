Исследование: принц Гарри и Меган Маркл признаны самыми уважаемыми людьми после королевы

Несмотря на то, что популярность Меган Маркл и принца Гарри резко упала после их скандального интервью Опер Уинфри в начале марта этого года, эта пара стала самой уважаемой среди молодых людей в Великобритании. Правда, после Елизаветы II.

Среди 1032 человек в возрасте от 13 до 25 лет 26 процентов самой уважаемой считают королеву. 21 процент опрошенных отдали свои голоса за Меган и Гарри, а еще 11 процентов – за Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Исследование проводилось благотворительной организацией STEM4, которая способствует укреплению психического здоровья подростков. Результаты его приводит Daily News.

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«Чтобы заслужить уважение молодых людей сегодня, не нужно зарабатывать состояние или хорошо выглядеть. Гораздо важнее проявить храбрость, стойкость и сострадание к другим и природе», — цитирует издание генерального директора компании STEM4, доктора Нихара Краузе.

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