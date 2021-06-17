Исследование: принц Гарри и Меган Маркл признаны самыми уважаемыми людьми после королевы

Несмотря на то, что популярность Меган Маркл и принца Гарри резко упала после их скандального интервью Опер Уинфри в начале марта этого года, эта пара стала самой уважаемой среди молодых людей в Великобритании. Правда, после Елизаветы II.
Среди 1032 человек в возрасте от 13 до 25 лет 26 процентов самой уважаемой считают королеву. 21 процент опрошенных отдали свои голоса за Меган и Гарри, а еще 11 процентов – за Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Исследование проводилось благотворительной организацией STEM4, которая способствует укреплению психического здоровья подростков. Результаты его приводит Daily News.
«Чтобы заслужить уважение молодых людей сегодня, не нужно зарабатывать состояние или хорошо выглядеть. Гораздо важнее проявить храбрость, стойкость и сострадание к другим и природе», — цитирует издание генерального директора компании STEM4, доктора Нихара Краузе.