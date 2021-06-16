Сохранить популярность: Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к королеве

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз 4 июня. Дочь они назвали Лилибет Диана – в честь ее прабабушки и бабушки. Лилибет – это детское прозвище королевы. Так ее называл отец, король Георг VI, а затем и муж, принц Филипп. Теперь герцогов Сассекских обвиняют в том, что такое имя малышке они дали не просто так, а чтобы сохранить свою популярность, которая, как известно, в последнее время катастрофически падает.

Как пишет Daily Express, этим шагом Меган и Гарри проявили неуважение к королеве. Ведь ее детское прозвище – это личное, уникальное, можно даже сказать, интимное имя.

«Я не думаю, что это вообще комплимент, я думаю, что на самом деле это неуважительно», — цитирует издание королевского эксперта Энн Гриппер.

больше по теме Крестины Лилибет: принцу Гарри и Меган Маркл не стоит возвращаться в Великобританию Опрос провел таблоид Daily Express.

Напомним, что Меган и Гарри уже отправили своего адвоката на телеканал ВВС, который снял сюжет об имени малышки. Журналисты канала утверждали, что герцоги не спрашивали разрешения у королевы ля того, чтобы использовать ее прозвище. Сассекские же говорят о другом.

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