Крестины Лилибет: принцу Гарри и Меган Маркл не стоит возвращаться в Великобританию

В начале июня у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана. По этому случаю герцоги Сассекские взяли пятимесячный отпуск, чтобы провести как можно больше времени с новорожденной.

Пока они не показали ее фото, хотя могут сделать это в любое время. Так как супруги больше не исполняют королевские обязанности, строгого протокола на этот счет могут не придерживаться. Однако в скором времени их ждет еще одно очень важное событие – крестины Лили. По этому поводу Daily Express провел опрос среди читателей.

Некоторые поклонники королевской семьи считают, что если Сассекские будут крестить Лилибет в Великобритании, то это благоприятно скажется на их отношении с монархами. Однако 95 процентов читателей таблоида решили, что Меган и Гарри не стоит для этого возвращаться в Лондон.

«Пусть остаются в США», — цитирует издание мнение большинства.

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Напомним, что 1 июля принц Гарри прилетит в Лондон на один день, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане.

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