В нарядах из денима: Оксана Домнина в куртке с лампасами и рваных джинсах вышла в свет вместе с Романом Костомаровым

Прославленные фигуристы, супружеская пара Оксана Домнина и Роман Костомаров во вторник, 15 июня, засветились на светском мероприятии — церемонии вручения премии Family Awards – 2021.

Супруги выбрали для публичного выхода стиль family look. Оба облачились в наряды из денима. Оксана Домнина предстала в джинсовой куртке с лампасами и рваных брюках. А Роман Костомаров облачился в жилетку и джинсы с потертостями.

Пара рассказала, что в ближайшее время отправится на гастроли в Сочи с мюзиклом «Анна Каренина», в котором играют главные роли.

Не остались в стороне Домнина и Костомаров и от скандала, связанного с появлением Ольги Бузовой в эфире «Матч ТВ». Саму ситуацию фигуристы комментировать не стали. Но зато поддержали поющую телеведущую, с которой знакомы по ее участию в шоу Первого канала «Ледниковый период».

«Там Ольга проявила себя как очень трудолюбивый, ответственный и простой в общении человек», — высказались Домнина и Костомаров.

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