«Come back зеленого»: Бородина в шортах-бермудах и бархатных лоферах отправилась на работу

Телеведущая провела свободное время с детьми на фоне проблем в отношениях с мужем, который улетел отдыхать без нее.

Ксения Бородина уже шесть лет живет в браке с Курбаном Омаровым. Телеведущая подарила избраннику дочку Теону. Тогда у нее уже была дочка Маруся от первого брака. Примечательно, что во время беременности девушка узнала о неверности возлюбленного и едва с ним не рассталась. Спустя годы она заверила, что ее ввели в заблуждение подруги. Но недавно появились слухи, что у супругов снова разлад в отношениях.

Сначала Ксения не выходила на связь, а потом призналась, что переживает некоторые трудности. А вот Курбана сначала видели в компании звезды «Дома-2» Таты Блюменкранц, а потом он уехал отдыхать только в компании своего сына от прошлых отношений. В это время свое утро телеведущая провела в с дочками. Она облачилась в черную футболку и зеленые шорты-бермуды, которые сочетала с бархатными лоферами. Бородина напомнила, что любит изумрудный цвет.

«Come back зеленого в мою жизнь. Говорят, там жарко на улице», — отметила звезда.

Телеведущая села за руль автомобиля и отвезла наследниц отдыхать, а вот сама отправилась на съемочную площадку «Дома-2». Примечательно, что подводку она долго не могла записать, так как на глазах Ксении проступали слезы. Она заверила, что такая реакция у нее на палящее солнце.

«Ужас какой-то», — пожаловалась девушка.

А вот поклонники отметили, что она прекрасно выглядит. «Ксюша, ты красотка», «В этих шортах ноги еще длиннее», «Стильная и зеленый к лицу», — стали писать подписчики.

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