Ксения Бородина в черной олимпийке Louis Vuitton поддержала тренд на яркие лампасы

Ведущая телепроекта «Дом-2» на «Ю» и мейковер-шоу «Перезагрузка» на ТНТ Ксения Бородина активно следит за модой и знает, какие тренды сейчас на пике популярности. Девушка старается вписывать их в свой гардероб, причем, делает это одной из первых.

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Например, в нынешнем сезоне на первый план выходит комфорт в виде спортивных костюмов. И если в прошлом году это были трикотажные худи и джоггеры, то сейчас на пике – комплекты из 90-х – олимпийки и треники. И Бородина, зная это, уже пополнила гардероб трендовым костюмом.

На связь с подписчиками в Сети Бородина вышла из салона своей машины. Красотка извинилась, что «выпала» из микроблога, все дело – в обучающих семинарах, которые она активно посещает.

Бородина запечатлела себя в стильном костюме Louis Vuitton, состоящем из черной олимпийки на молнии с яркими лампасами – декоре в одежде, который, по признанию Эвелины Хромченко, никогда не выйдет из моды, — и трениках со знаковым для бренда принтом «монограмма».

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