Как будто не рожала: Настасья Шубская подразнила идеальной фигурой в жемчужном бикини

Мама двух мальчиков много времени проводит на пляже.

Красавица-модель Настасья Шубская уже несколько лет счастлива рядом с именитым хоккеистом Александром Овечкиным. Она подарила мужу двух прекрасных сыновей Сережу и Илью, которому меньше месяца назад исполнился годик. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» делает все для того, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Настасья Шубская часто показывает свою роскошную жизнь в Instagram.

Так, сейчас дружное семейство находится на отдыхе. Показывая фото и снимки из шикарного места, Шубская предпочитает не сопровождать их геотегами. Но поклонники предположили, что Анастасия и Александр вместе с сыновьями красиво проводят время в Дубае.

Стоит отметить, что несмотря на недавнюю беременность и роды, Анастасия Шубская уже полностью восстановилась и вовсю демонстрирует стройную фигуру. В сторис Instagram молодая мама поделилась снимком, на котором запечатлена на пляже.

Красивый бикини жемчужного цвета красиво оттеняет загорелое тело Анастасии Шубской и показывает, в какой шикарной форме та находится.

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