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Заботливый папа: Шубская показала, как Овечкин занимается с младшим сыном грамотой

Прославленный хоккеист учит сына буквам при помощи спортивной азбуки.

Заботливый папа: Шубская показала, как Овечкин занимается с младшим сыном грамотой
Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Александр Овечкин – не только талантливый хоккеист, но и заботливый отец. Он много времени проводит со своими сыновьями двухлетним Сережей и годовалым Ильей. Профессиональный спортсмен воспитывает наследников в любви к спорту – их детская комната полна атрибутики для занятий физкультурой, малыши часто бывают на играх отца.

Как оказалось, старший ребенок спортсмена уже учит английские буквы, а азбука, которую родители используют в их изучении, составлена на примере известных хоккеистов, включая и самого Александра Овечкина. Анастасия Шубская показала в личном блоге, как ее муж занимается по ней с Сережей. Малыш довольно уверенно называл игроков своему отцу.

«Любимая книга. Когда ребенок в 2,9 знает больше игроков, чем ты», — подписала она кадры.

В комментариях отметилась сестры Анастасии. «Ну чем я, точно», — ответила Анна Нахапетова. «Лучший!» — восхитилась Мария Нахапетова.

Напомним, девушки – дочери известной актрисы Веры Глаголевой. Они имеют разных отцов. Анна и Мария родились в первом браке знаменитости с артистом Родионом Нахапетовым, Анастасия – во втором с бизнесменом Кириллом Шубским.

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