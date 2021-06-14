«Заглянули к Вале с Мариной»: Максим Галкин показал ирисы оттенка индиго в цветнике особняка Юдашкиных

Этот понедельник, 14 июня, по случаю праздника, объявлен выходным. Его вечер Максим Галкин и Алла Пугачева решили провести его в кругу давних друзей, супружеской пары Валентина и Марины Юдашкиных.

Кутюрье и его жена принимали гостей в своем особняке. Максим Галкин признался, что в настоящее восхищение его привели ирисы, которые распустились в цветнике у Юдашкиных.

Шоумен даже решил запечатлеть красоту на видео и поделиться ею с поклонниками. Кадры он разместил в сторис Instagram.

«Заглянули к Юдашкиным, к Вале с Мариной, — говорит Максим Галкин в кадре. — У них тут такие ирисы. Сейчас я вам покажу.

Телеведущий навел камеру на цветы, стройными рядами высаженные в клумбах. Ирисы цвета индиго сочетаются с цветами фиолетово-желтого оттенка.

«Такая красота! Они большие просто. Вы поймете, почему я так восхищаюсь! Огромные. Вон какой!» — не устает удивляться Максим Галкин.

Шоумен обожает природу, он часто показывал сад замка в деревне Грязь во время цветения.

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