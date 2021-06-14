«Завистницы не переживут этого»: похудевшая Анфиса Чехова кокетливо прикрыла прелести букетом белых роз

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова в эти дни отдыхает в одном из санаториев Сочи. Звезда часто делится с подписчиками Instagram красивыми фото, сделанными в роскошном парке лечебницы.

На этот раз она разместила несколько снимков, на которых предстала с огромным букетом белых роз, перевязанных красивой лентой.

Анфиса Чехова подразнила фанатов, снявшись в полный рост и прикрыв свои прелести розами. На другом же кадре видно, что, на самом деле, актриса одета, а не обнажена, как может показаться сначала. Анфиса Чехова для прогулки в парке санатория облачилась в белые шортики и черный топ. С недавних пор она может себе это позволить, так как заметно похудела.

«Девушка красива, как цветок. А каждый цветок должен быть немного распущен», — подписала актрисы снимки.

Поклонники Анфисы Чеховой тут же сделали ей массу комплиментов, заявив, что сейчас она выглядит лучше, чем двадцать лет назад.

«Да, распущенность — это приоритет красивых девушек», «Красотка… Уже можно назвать худышка», «Анфиса, вы так похорошели, что ваши завистники (цы) не переживут этого», «Классная такая, не то, что 20 лет назад», — высказываются в Сети.

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