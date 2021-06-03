«Это уродовать себя»: Анфиса Чехова раскрыла, какие наряды нельзя носить женщинам с формами

Телеведущая призналась, что в свое время сама совершала эту ошибку. Помог ей выглядеть стильно Сергей Зверев.

Анфиса Чехова является известной телеведущей. Она умеет говорить так, что завораживает своим голосом. При этом девушка обладает еще и эффектной внешностью. Она не скрывает, что худела очень много лет. В интервью Алене Жигаловой брюнетка призналась, что ей не нравится, как она выглядела раньше. Без стеснения телеведущая указала на свою ошибки в гардеробе. Она отметила, что в свое время постоянно подчеркивала свои формы.

«Это другой человек. Так бывает, что человек в течении жизни может кардинально меняться. Как я одевалась? У меня был комплекс, это психологическая история, которой страдают многие женщины. Это когда кажется, что если ты наденешь свободную вещь, что ты будешь очень полной. И тебе обязательно нужно подчеркнуть талию, грудь, поэтому я носила вещи, которые на мне трещали», — вспомнила звезда.

По словам Чеховой, помог ей увидеть эту ошибку Сергей Зверев, который подверг критике ее образы.

«Он сказал довольно обидные вещи, на которые я могла бы обидеться. Он сказал: „Анфиса все время напяливает на себя вещи на два размера меньше. И когда она идет, я с ней встречаюсь, то мне кажется, что она сядет и у нее все по швам треснет“. Я сначала обиделась. Как так, Сережа мой приятель! А потом стала листать свои фотографии и поняла, что таки да!» — поделилась девушка.

Она даже отметила, что выгоняла стилистов, которые приносили наряды без декольте. И пояс должен был быть обязательно.

«Я говорила нет! Если я так надену, то буду беременная сверху! Будет живот начинаться. Мне казалось, что носить вещи без декольте — это уродовать себя», — добавила телеведущая.

Она призналась, что хотела подчеркнуть не привлекательность, а свою несостоятельность как женщины. Анфиса добавила, что эти психологические проблемы уже проработала, об этом она рассказала в шоу «Алена, блин!».

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