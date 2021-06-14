«Королева морских волн»: Эвелина Бледанс в черном купальнике подчеркнула фигуру парео

Актриса Эвелина Бледанс запечатлелась в пляжном наряде цвета мокрого асфальта. Свежее видео из Сочи знаменитость опубликовала в своем аккаунте.

Бледанс сообщила, что уже вернулась домой. Напомним, артистка находилась в Сочи вместе с сыном. Сема участвовал в конкурсе «Кинотаврик».

По приезде в столицу артистка разместила пост, в котором сообщила о своем сожалении. Эвелина обожает купаться в море. Обычно знаменитость не пугают холодные температуры морской воды. Но в этот раз она не смогла зайти в воду. Поэтому Эвелина показала ролик, в котором эффектно прошлась по набережной. Темный раздельный купальник Бледанс дополнила развивающимся парео в цвет бикини.

«Мы в Москве. Я не искупалась в море. Жесть. В 15 в Крыму каждый день плавала, а тут в 17 не смогла зайти…. Ну, что за фигня?!» — призналась Эвелина.

Поклонники актрисы удивились привычно закаленной Эвелине и написали имя той, кто бы точно переборол страх холодной воды:

«Печально. Сочувствую!», «Королева морских волн», «Ну и зря… Море сначала кажется ледяным, но потом очень даже теплое, даже выходить не хочется», «Эвелиночка, Вы прелесть! Я думаю, Вы еще все наверстаете», «А вот Волочкова бы искупалась. Она моржует в ледяной бочке, и такие температуры для нее комфортны».

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