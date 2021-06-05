«Вот так форма!»: 52-летняя Бледанс соблазнительно изогнулась в трендовом купальнике

На днях 52-летняя Эвелина Бледанс рассказала о премьере нового сериала «Стриптизеры». Там она снялась в одной из главных ролей. Но эффектно выглядеть звезда любит не только на съемочной площадке. В своем Instagram она поделилась снимками, на которых позировала, облачившись в купальник в крупный горох. Именно этот принт – одни из мега-популярных в весенне-летнем сезоне.

«Как кочешка! Вот так форма! Великолепно! Огонь просто! Какая красивая!» — писали пользователи Сети.

Добавим, в прошлом году Бледанс рассказывала о том, что приобрела свою первую квартиру в Москве. Правда, за ипотеку актриса выплачивает по 70 тысяч рублей ежемесячно.

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