«Будет горячо!»: Ольга Бузова заинтриговала высунутым язычком в новом ролике

Артистка Ольга Бузова разместила на своей странице видео, в котором страстно целует отражение в зеркале. Пухлые губки и влажный язычок певицы удивили некоторых подписчиков знаменитости.

Отметим, что Бузова продолжает шокировать публику. После того, как исполнительница оказалась на сцене МХАТа, от нее отвернулись многие зрители. Однако девушку это не останавливает, и она продолжает будоражить поклонников.

«В ожидании… Как думаете, к какому событию я готовлюсь?» — поинтересовалась у своих поклонников Ольга.

Однако вместо слов восхищения артистка столкнулась с очередной волной хейта. Подписчики Бузовой посчитали увиденное чем-то отвратительным и оставили негативные комментарии:

«К порноиндустрии?», «Почему это так убого?», «Готовится к уборке в туалете», «Очень пошло», «Отключите ей Интернет на день», «На что я потратила пять секунд жизни?», «Ей уже к психиатру пора».

И только подруга Бузовой — модель Мария Погребняк — поддержала артистку:

«Ого! Будет горячо».

Напомним, певица и ранее пугала своих слушателей странным поведением. Так, на концерте в Волгограде исполнительница плакала, громко смеялась и флиртовала с танцорами.

больше по теме Появилось видео скандального поведения Ольги Бузовой на концерте в Волгограде Многие поклонники не понимали, что происходит с артисткой.

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