Ольга Бузова подчеркнула фигуру кожаным кроп-топом и мини-шортиками из денима

Певица и телеведущая Ольга Бузова с недавних пор усиленно занялась спортом для поддержания своей стройности. И при любой возможности стремится продемонстрировать уже наметившиеся результаты своего труда. На этот раз красотка подчеркнула фигуру кожаным кроп-топом на крючках спереди и мини-шортами из денима с модными потертостями и необработанным краем.

Свой прикид девушка продемонстрировала во всей красе, пустившись в пляс прямо на улице. Бузова зажгла под один из своих хитов, ритмично двигаясь и хвастаясь изгибами своей фигуры. Кстати, свой летний аутфит поющая телеведущая дополнила массивными ботинками Prada, которые в прошедшем сезоне были в числе самой трендовой обуви среди селебрити.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова стала приглашенной звездой в театре МХАТ им. Горького. Девушку задействовали в пьесе «Чудесный грузин» в одной из эпизодических ролей – певицы кабаре Беллы Шанталь. Экс-ведущая «Дома-2» справилась со совей ролью, и теперь руководство театра подумывает о подписании с ней контракта.

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