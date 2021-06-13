«Связан с нервами»: Никита Уманский из «Дома-2» попал в больницу с инсультом после крестин сына

Бывший участник проекта «Дом-2», 35-летний Никита Уманский поделился не очень радостными новостями со своей аудиторией в Instagram. Молодой человек поделился фото, сделанным в больничной палате, и рассказал, что после крестин сына Адриана попал в больницу. Никита перенес микроинсульт.

«Когда я приехал на крестины к Адриану, с утра у меня очень болела голова и я не мог читать. Голова продолжала болеть несколько дней. По приезду в Москву сделал МРТ. Врачи сказали, у меня был микроинсульт. Конечно, сразу положили в больницу. Микроинсульт может быть связан, в первую очередь, с нервами. Также влияет образ жизни, то есть, под угрозой курящие люди и злоупотребляющие алкоголем», — поделился в Instagram Никита Уманский.

Экс-участник «Дома-2» добавил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, а о пережитом рассказал, чтобы его подписчики внимательнее относились к здоровью.

Напомним, крестины Адриана прошли в Ставрополе в начале июня. Никита Уманский ради этого приезжал из Москвы и сразу же после обряда уехал из-за плохого самочувствия. Мама Адриана Настя Паршина, которой Никита не стал объяснять причину своего быстрого отъезда, очень обижалась на Уманского. Ей в тот момент казалось, что он не хочет общаться с сыном.

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