«Будут жить в другом городе»: недавно ставшие родителями Уманский и Паршина из «Дома-2» расстались

Молодой отец сообщил, что в воспитании сына будет участвовать, по большей части, материально.

В середине марта бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Настя Паршина и Никита Уманский радовались прекрасному событию – у пары родился сын Адриан. А спустя месяц с небольшим молодой отец поделился печальной новостью – они с Анастасией приняли решение расстаться.

«Никто никого не бросил и не выгнал, мы поговорили и пришли к выводу, что это единственно верное решение сейчас», — поделился Никита Уманский в Instagram.

Молодой человек добавил, что у них с матерью его сына Адриана отношения всегда были непростыми – у обоих тяжелые характеры, и справиться с этим оказалось невозможно.

Никита поблагодарил Настю за наследника, но сказал, что в воспитании Адриана будет принимать по большой части материальное участие, поскольку молодая мама с малышом уехала в другой город. Судя по всему, это Ставрополь, где живет мама Паршиной. Женщина в последнее время была рядом с дочкой и помогала ей с новорожденным сыном.

«К сожалению, в воспитании Адриана я смогу принимать больше материальное участие, так как они будут жить в другом городе. Буду стараться помнить только хорошие моменты и всегда буду благодарен Насте за сына!» — заключил Никита Уманский.

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