«Просыпаюсь в холодном поту»: Валентина Рубцова рассказала, какой кошмар мучает ее по ночам

Актрису Валентину Рубцову больше знают как Таню из «Универа» и всех последовавших за ним сериалов. Однако она еще и артистка театра: играла в мюзиклах «12 стульев», «Кошки» и ряде других спектаклей.

22 марта звезда сериалов поделилась с поклонниками в Instagram, что у нее есть профессиональный кошмар, который снится ей периодически и с годами не пропадает. Связан он именно с театром.

«Выхожу на сцену и в голове «белый лист», ничего не помню, текст «вылетел» хотя знала его назубок, — пересказала сон Рубцова. — Пауза, это самая страшная пауза, внутренний хаос, вопрос в глазах партнеров, начинаю импровизировать, неумело, отчаянно, зрители заподозрили неладное, опять эта пауза и бац! Я просыпаюсь в холодном поту».

43-летняя актриса поделилась, что на протяжении всей своей карьеры сомневалась в себе и эта неуверенность вылилась в подобные сны.

Также звезда «Универа» поделилась, что не может заставить себя смотреть собственные работы на экране, хотя и знает, что актерам это нужно. Поклонники в комментариях стали заверять Валентину, что ей стоит посмотреть на себя в сериалах, так как она получается в них превосходно. Но, может, поэтому артистка и снискала любовь зрителей, что всегда сомневается в своей работе?

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