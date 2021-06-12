«Эксклюзивные кадры»: Ксения Собчак спародировала Ольгу Бузову во МХАТе

Телеведущая переделала песню «Мало половин», чтобы рассказать о репрессиях сталинского времени.

Жена театрального режиссера Константина Богомолова — Ксения Собчак — записала пародию на игру певицы Ольги Бузовой в спектакле про молодого Иосифа Сталина.

Напомним, Ольга Бузова получила одну из главных ролей в спектакле «Чудесный грузин». Это вызвало неоднозначные оценки у знаменитостей и поклонников Бузовой.

«А вы уже видели мой хит «Мало положил, мало граждан положил»? Мы постарались представить, как теперь проходят репетиции во МХАТе», — написала Ксения в своем микроблоге.

Собчак показала костюм, в котором выступила в роли Ольги Бузовой. Знаменитость облачилась в желтый обтягивающий комбинезон, украшенный красными перьями. Также Ксения добавила к наряду черный ободок и красные туфли. Так Собчак изображала пожар на заводе, а актер в роли Сталина тушил ее водой.

«Ольга Бузова, главная надежда русского драматического театра, торжественно въезжает в новый театральный сезон — спасать Сталина. Мы, кстати, получили эксклюзивные кадры репетиции Ольги Бузовой во МХАТе и покажем вам, как они проходят (нашу трактовку прекрасного)», — рассказала Ксения о своем новом видео на ютуб-канале «Осторожно, Собчак!».

Смотрите также: