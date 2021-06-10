«Блондинки в шоколаде»: Собчак встретилась в ресторане с Ивлеевой в модных джинсах-бойфрендах с завышенной талией

Ксения Собчак и Настя Ивлеева отметились вместе в ресторане, чтобы обсудить итоги Премии Муз-ТВ. Обе девушки выбрали для выхода в свет динамичные луки с черными топами: жена Константина Богомолова — по фигуре на тонких бретелях, а избранница Элджея — оверсайз будто с мужского плеча.

Также обе блондинки вместе остановили свой выбор на брюках. Ведущая «Орла и решки» примерила укороченные черные, в экс-звезда «Дома-2» облачилась в джинс- бойфренды из вареного денима с завышенной талией. Они, по заверениям стилиста Александра Рогова, визуально увеличивают рост.

«Блондинки в шоколаде», — написала про свою вылазку в заведение Ксения Собчак.

Появление девушек вместе в ресторане активно обсуждается в Сети, ведь публика не привыкла их видеть вместе.

«Когда Ксюша выглядит лучше Насти», «Настя старше Ксюши выглядит», «Ксюша как мама Насти выглядит», «Хорошо все выглядят», — весьма противоречиво отреагировали на обнародованное в Сети фото звезд.

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