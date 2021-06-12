«Какой пресс!»: Рита Дакота в кроп-топе похвасталась обворожительной фигурой

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Риты Дакоты появилось ее фото в столичной квартире с необычным ремонтом. Примечательно, что для снимка Дакота выбрала сексуальный наряд.

Артистка облачилась в широкие джинсы с разрезами на коленях. Брюки из светлого денима подчеркнули тонкую талию певицы. А кроп-топ телесного цвета эффектно продемонстрировал пышную грудь Риты. А также исполнительница похвасталась рельефным прессом.

«А почему бы мне в центре квартиры не построить стеклянную комнату, в которой я буду работать и играть на пианино с видом на весь город с тридцатого этажа?»,- подумала Рита, и ее дизайнер Лейла снова сделала «рука-лицо»», — поделилась Рита процессом ремонта в ее квартире.

Фанатам Риты понравился не только ремонт артистки, но и ее фигура.

«Хороший пресс», «Шикарная», «Какой пресс!»,« Какая красота», «Космически красиво», «Сексуальная кошечка», «Кажется все смотрят не на стекло, а на твою грудь», «Ты такая красивая», «Невероятная», «Фигурка-мечта», — написали поклонники Риты в комментариях под фото.

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