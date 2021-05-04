«Мы захлебывались от восторга»: Рита Дакота выложила пикантное фото из райского путешествия

Влюбленная Рита Дакота призналась поклонникам, что совершила лучшее путешествие в своей жизни, которое повторила бы перед самым концом света. В ходе отпуска в Индонезии бойфренд певицы Федор Белогай неожиданно увез ее на четыре дня в круиз по Малым Зондским островам на небольшом кораблике. Это было спонтанное решение, которое принесло 30-летней артистке море эмоций.

«Мы плавали на корабле и ловили ветер ладонями, ныряли с огромными мантами и глазели на комодских драконов, дрожа от страха, мы восходили на горы встречать рассвет и смотрели закат на пляже с розовым песком, мы разглядывали миллионы звезд, лежа на носу корабля, загадывая желания, и увидели настоящий восход Луны первый раз в жизни. Мы захлебывались от восторга каждую секундочку этого путешествия…» — написала Маргарита в Instagram.

В качестве иллюстрации она выложила красивое фото, на котором она с возлюбленным и дочерью сидит на пляже у самой кромки воды. При этом на девушке красуется облегающий полосатый купальник, из которого, кажется, вот-вот выпрыгнет наливная грудь.

Подписчики не прошли мимо этого пикантного момента. «Все приблизили фото?», «Вот это купальник!», «Еще фоточек в студию!» — такие комментарии появились под морским постом певицы.

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