Дочь Началовой победила в финале Международного фестиваля-конкурса в номинации «Эстрадный вокал»

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина стала победительницей Международного фестиваля-конкурса «Золотое сечение» в номинации «Эстрадный вокал». Она получила престижный диплом Гран-при.

Фотография девушки появилась в Instagram в ее фан-аккаунте. Ранее снимок опубликовала бабушка Веры Алдониной, Таисия Началова.

«Поздравляем. Действительно талантливая девушка», «Верочка – ты молодец. Просто красавица», «Пусть удача всегда с тобой рядышком идет», «Верочка – невероятно талантливая девочка. Я желаю, чтобы удача во всем тебе сопутствовала», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Вера Алдонина появилась на свет в семье футболиста Евгения Алдонина и певицы Юлии Началовой в 2006 году. В этом году девушке исполнится уже 15 лет. Ее мама, к сожалению, ушла из жизни чуть больше двух лет назад. Вера Алдонина, судя по всему, хочет пойти по стопам своей звездной родительницы.

Смотрите также: