«Выбралась на несколько часов»: 42-летняя Альбина Джанабаева предстала на публике без макияжа

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева уже почти два месяца пребывает в статусе молодой мамы – в середине апреля звезда подарила мужу Валерию Меладзе их третьего совместного ребенка.

Сейчас Альбина все свое время посвящает дочери Агате, отметив, что у нее появились новые любимые привычки.

Впервые за два месяца вокалистка позволила себе отлучиться на время от малышки. Альбина Джанабаева поделилась в Instagram фото, на котором запечатлелась в салоне автомобиля, собравшись, вероятно, куда-то по своим делам.

«Что тут у вас, на «воле», происходит? Выбралась на несколько часов, и время пошло», — подписала кадр молодая мама.

Альбина Джанабаева, вероятно, чтобы сэкономить время, не стала наносить макияж и на селфи она предстала в естественной красоте. На лице звезды ее подписчики сумели даже разглядеть следы усталости.

«Усталость пройдет, зато какое счастье растет», «Вы очень красивая и талантливая, вы мне очень нравитесь», «Вы счастливая, выбрались на несколько часов. Даже не знаю, еще никак не могу на волю выбраться. Тройняшки не отпускают», «Без макияжа, смелая, молодец!», «Хорошенькая», — высказываются в Сети.

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