Сладко спит в коляске: Альбина Джанабаева нарядила маленькую дочку в белую шапочку для майского променада

Экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева чуть больше месяца назад в третий раз стала мамой. Вокалистка подарила своему супругу, музыканту Валерию Меладзе, очаровательную доченьку.

Пара наслаждается своим поздним родительством, снимая для подписчиков ролики о своих трудных буднях и поглотивших их с головой заботах о маленькой наследнице. Свою дочку Альбина и Валерий назвали Агатой.

В это воскресенье молодая мама вышла на прогулку с малышкой. В сторис Instagram Альбина Джанабаева показала видео, на котором запечатлела коляску с лежащей в ней Агатой. У порога Альбину ждал домашний питомец – верный пес.

«Ой, ты мой красавец. Ну, пойдем гулять», — говорит собаке Джанабаева.

С этим словами она продемонстрировала коляску и показала сладко спящую в ней дочку. В Москве в эти последние выходные мая похолодало, и Альбина Джанабаева довольно тепло одела Агату для прогулки. В кадре видно, что девочка облачена в шапочку, поверх которой надет еще и капюшон. Все это очень нежного, белого цвета.

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