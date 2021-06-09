«Унизительно»: Елизавете II не понравилось имя дочери Меган Маркл и принца Гарри

У Меган Маркл и принца Гарри 4 июня родилась дочь. Ей дали имя Лилибет Диана – в честь прабабушки и бабушки. Лилибет – это детское прозвище королевы, которая в ранние годы не могла выговорить свое имя, а позже ее так начал называть отец, король Георг VI. Этим же именем Елизавету называл и покойный муж, принц Филипп. Однако, по мнению королевского эксперта Анджелы Левин, королева не довольна выбором имени для малышки.

«Они грубо обращались с ней в последнее время. Поэтому выбор такого имени – не самая хорошая идея Гарри и Меган. Ведь так ее называл муж, который умер всего два месяца назад. Это было особенное имя для нее. Считаю, что действия Сассекских унизительны для ее величества», — цитирует эксперта Daily Express.

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Добавим, что королева была первой, кто узнал о рождении девочки. Ранее стало известно, что она успела увидеть свою 11-ю правнучку по видеосвязи.

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