Первая встреча: Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. 4 июня экс-актриса родила дочь, которую назвали Лилибет Диана — в честь прабабушки-королевы и бабушки. Лилибет — это детское прозвище Елизаветы II. Сразу после рождения малышки счастливые родители позвонили королеве и отправили фото дочери. После выписки из клиники Санта-Барбары, где она появилась на свет, Меган и Гарри показали правнучку королеве в видеозвонке.

«Они не могли дождаться, когда королева увидит их дочь», — цитирует инсайдера People.

Также британские таблоиды пишут, что королева простила внука и его жену за все их высказывания, которые появлялись в прессе в последнее время. Ее растрогало имя девочки.

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