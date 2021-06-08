«Ох, какие ножки загорают»: Анфиса Чехова в платье с черно-белым принтом эротично прилегла на скамейку

Актриса предстала на необычном фото во время отдыха в Сочи.

Звезда театра и кино Анфиса Чехова в эти летние дни находится на отдыхе в одном из санаториев Сочи.

Судя по всему, погода на Черноморском побережье стоит не по-июньски прохладная, и Анфиса Чехова вынуждена принимать солнечные ванны не на пляже, а в парке у санатория. Причем звезда облачена в платье с черно-белым принтом, белый пуловер, казаки и даже колготки. Именно в таком наряде она и запечатлелась для фото, которым поделилась в Instagram.

Позагорать Анфиса Чехова прилегла на лавочку, продемонстрировав свои невероятно стройные ножки.

«Мы живем среди редких растений, дышим свежими эвкалиптами и любуемся растениями, занесенными в Красную книгу», — поделилась знаменитость под фото.

Прекрасный кадр впечатлил подписчиков Анфисы Чеховой и вдохновил на комплименты.

«Ох, какие ножки загорают», «Фото бомбическое», «Как же вам идет ваша гармония с природой, с собой, с телом», «Ножки очень красивые», «Худышка», — высказываются в Сети.

Смотрите также: