Вне себя от радости: Елизавета II узнала о рождении правнучки первой

Меган Маркл и принц Гарри объявили о рождении дочери. Малышке, которая появилась на свет еще 4 июня в Санта-Барбаре, дали имя Лилибет Диана. В честь самой королевы и матери герцога Сассекского. Коротко девочку будут звать по первому имени — Лилибет или Лили.

Us Weekly пишет, что первой, кто узнал эту радостную новость, была королева. Принц Гарри позвонил бабушке сразу после рождения девочки, а также отравил фотографию новорожденной. Сообщается, что Елизавета II была вне себя от радости.

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Таким образом королева стала прабабушкой в 11-й раз. Этой зимой десятого правнука ей подарила дочь младшего сына, принца Эндрю, принцесса Евгения.

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