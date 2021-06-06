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Это девочка! Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Новорожденную девочку назвали в честь ее бабушки и прабабушки.

Это девочка! Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Прекрасная новость пришла в это воскресенье, 6 июня. Во второй раз стали родителями принц Гарри и его супруга Меган Маркл. У пары родилась дочь. Правда, в отличие от других членов королевской семьи Великобритании, Гарри и Меган не стали сразу сообщать о появлении наследницы на свет.

Прекрасное событие случилось в минувшую пятницу, 4 июня  в 11:40 утра по местному времени в Санта-Барбаре, Калифорния. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на представителей герцога и герцогини Сассекских пару дней спустя.

Вес девочки при рождении составил три килограмма двести граммов. Со ссылкой на представителей Меган Маркл и принца Гарри британское издание  The Sun сообщило, что сейчас молодая мамочка и ее ребенок находятся дома и чувствуют себя прекрасно.

Уже известно и имя новорожденной малышки. Девочку назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь королевы Елизаветы II, которую в семье ласково называли Лилибет и покойной принцессы Дианы.

Напомним, ранее сообщалось, что второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл может появиться на свет в день рождения своего прадедушки, покойного принца Филиппа, 10 июня. Но это случилось неделей раньше.

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