На шопинге: Устинья Малинина с мамой устроили танцы в примерочной

Основательница музыкальной школы в Лондоне Устинья Малинина разместила в Stories личного профиля ролик с участием родительницы. Примечательно, что девушка и ее мама выбрали модные аутфиты яркого голубого цвета.

Напомним, спустя 10 лет совместной жизни в семье Александра и Эммы Малининой появились близнецы Фрол и Устинья. Сейчас 20-летняя девушка учится на оперную певицу в Лондоне. Там же Малинина открыла частную музыкальную школу.

Помимо уроков вокала и верховой езды, Малинина любит ходить на шопинг. Покупки совершать интересней в приятной компании. Поэтому Устинья берет с собой своего личного стилиста и подругу маму — Эмму Малинину.

Недавно девушка вместе с родительницей устроили примерку обновок и записали небольшой ролик с танцами для блога Устиньи. Эмма облачилась в небесно-голубое платье в горизонтальную полоску и подобрала к нему яркий розовый шоппер из сетки. А на ногах у знаменитости были голубые босоножки на несколько тонов сочнее платья.

А вот Устинья отдала предпочтение твидовому костюму. Девушка облачилась в укороченный пиджак и юбку. Костюм Малининой был украшен крупной клеткой голубого, песочного, белого и черного цветов. К нему Устинья добавила сабо с цветочным принтом.

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