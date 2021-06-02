Куда пропала Надежда Кадышева
Видео
Как правильно ухаживать за кожей лица летом
Видео

«Развлекаемся»: Устинья Малинина показала, как проводит время с друзьями

Девушка организовала студенческую вечеринку.

«Развлекаемся»: Устинья Малинина показала, как проводит время с друзьями
Устинья Малинина. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official

Младшая дочь музыканта Александра Малинина – Устинья живет и учится в Лондоне. Девушка пошла по стопам знаменитого отца и занимается музыкой. На днях она окончила первый курс Королевского колледжа музыки с хорошими оценками. По этому случаю решила организовать вечеринку с однокурсниками, а фото поделилась в своем Instagram.

«Первая студенческая вечеринка! В честь хорошего окончания года и лучших результатов! Развлекаемся, как можем», — написала Малинина.

Напомним, минувшей зимой Устинья решила создать свою онлайн-школу, где обучает всех желающих пению. Недавно девушка рассказывала о первых успехах проекта. Выяснилось, что вокалом под ее руководством занимаются ученики от девяти до 50 лет.

Смотрите также:

Тэги

Александр МалининАлександр Малинин последние новостиЛондонУстинья Малинина