«Развлекаемся»: Устинья Малинина показала, как проводит время с друзьями

Младшая дочь музыканта Александра Малинина – Устинья живет и учится в Лондоне. Девушка пошла по стопам знаменитого отца и занимается музыкой. На днях она окончила первый курс Королевского колледжа музыки с хорошими оценками. По этому случаю решила организовать вечеринку с однокурсниками, а фото поделилась в своем Instagram.

«Первая студенческая вечеринка! В честь хорошего окончания года и лучших результатов! Развлекаемся, как можем», — написала Малинина.

Напомним, минувшей зимой Устинья решила создать свою онлайн-школу, где обучает всех желающих пению. Недавно девушка рассказывала о первых успехах проекта. Выяснилось, что вокалом под ее руководством занимаются ученики от девяти до 50 лет.

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