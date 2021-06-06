«Жесткая и несгибаемая»: какое тайное прозвище дал принц Чарльз Меган Маркл

Экс-актриса Меган Маркл стала частью британской королевской семьи в 2018 году, когда вышла замуж за принца Гарри. Вместе с титулом герцогини Сассекской она получила еще и прозвище, причем от принца Чарльза. Долгое время оно считалось тайным и вот, наконец, королевские эксперты решили его озвучить.

Как пишет Daily Express, будущий король Великобритании назвал невестку «Вольфрам». И это неслучайно. Именно этот металл является самым прочным, среди всех, что встречаются на планете. Его характеризуют как жесткий и несгибаемый. В принципе, эти же эпитеты можно отнести и к характеру Меган.

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Ранее Маркл и принц Чарльз были в хороших отношениях. Их часто видели мило разговаривающими и улыбающимися.

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