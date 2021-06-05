Принц Чарльз может нарушить королевскую традицию, когда взойдет на трон

В этом году Елизавета II отметила свое 95-летие. Несмотря на преклонный возраст, королева не планирует покидать трон и активно работает. Спустя почти месяц после похорон мужа, принца Филиппа, она появилась в парламенте, а недавно посетила авианосец, названный в свою честь. В случае, если королева откажется от престола, то первым в очереди на трон значится ее старший сын – принц Чарльз.

Ранее принц Уэльский уже заявлял, что сократит членов монархии, когда станет королем Великобритании. Скорее всего, под «удар» попадут Меган Маркл и принц Гарри. Также, как сообщает Daily Express, Чарльз может нарушить 200-летнюю королевскую традицию и откажется от переезда в Букингемский дворец. Сейчас он вместе с женой Камиллой Паркер-Боулз живут в Кларенс-хаусе.

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Напомним, ранее эксперты предполагали, что Елизавета II может передать корону своему внуку, принцу Уильяму.

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