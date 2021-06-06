«Просто бомбически»: Настя Каменских подчеркнула пышный бюст бюстгальтером и сеткой

Артистка поинтересовалась у поклонников, куда бы они отправили ее в таком наряде.

Исполнительница Настя Каменских поделилась свежим фото на своей странице. Примечательно, что снимок артистки в новом сценическом костюме свел с ума поклонников знаменитости.

Каменских облачилась в черные лосины, которые плотно обтянули тугие бедра жены шоумена Потапа. Также Настя надела гладкий черный бюстгалтер, который просвечивал сквозь сетчатый лонгслив. Он выгодно продемонстрировал наливную грудь певицы. Прозрачные бретели обвивали шею и украшали декольте артистки. Золотистые детали и лаковый ремень-баска придали лоска наряду Каменских. Чтобы придать волосам объем, Настя завила их. Локоны и макияж в темных оттенках завершили образ роковой красотки.

«Куда бы вы отправились в таком наряде? В магазин за хлебом, встретить курьера или… Ваш вариант?», — поинтересовалась Настя у своих поклонников.

Фанаты кудрявой горячей брюнетки признались, что такой образ отлично подошел бы для стриптиз-клуба или свадьбы бывшего возлюбленного.

«Богиня», «Напоминаешь помощницу Люцифера», «Крутая», «Кайфовая», «Отличный наряд, красотка», «В лосинах выглядите просто бомбически», «Шикарная красотка», «Клеопатра», — восхитились образом Насти ее подписчики.

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