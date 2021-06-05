Акцент на цвет: Юлия Ковальчук и Зара поддержали тренд на розовое на премии Муз-ТВ

Исполнительницы Юлия Ковальчук и Зара появились на ежегодной премии Муз-ТВ в нарядах, как у куклы Барби.

Напомним, что розовое платье на церемонии уже успела продемонстрировать певица Нюша. Артистка появилась на ковровой дорожке не одна, а с дочкой Симбой. К слову, малышка тоже была одета в пудровое платье.

Вскоре после Нюши свои наряды трендового розового цвета показали Зара и Юлия Ковальчук. Зара опубликовала на своей страничке фото по пути домой. Артистка сравнила себя с Золушкой:

«Чувствую себя Золушкой… В красивом платье и украшениях сбежала с премии».

Отметим, что Зара отдала предпочтение яркому оттенку розового, воланам, закрытой шее и открытым плечам. А талию знаменитость подчеркнула с помощью изящного металлического ремешка.

А вот ее коллега — Юлия Ковальчук — предпочла более дерзкий образ. Она выбрала брючный костюм и топ такого же цвета, что и платье Зары. К аутфиту жена музыканта Алексея Чумакова добавила массивные серьги и клатч молочного оттенка.

«Настроение — хулиганить», — поделилась своими эмоциями Ковальчук.

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