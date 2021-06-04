«Как его вернуть?»: Ольга Орлова предстала в откровенном платье-комбинации и дала совет для личного счастья

Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» — Ольга Орлова — опубликовала свежий снимок на личной странице. Примечательно, что вместе с сводящим с ума кадром знаменитость оставила размышления по поводу измен и прощений.

Орлова запечатлелась в шелковом платье-комбинации с откровенным вырезом. Тонкие бретели и приталенный фасон наряда выгодно подчеркнули все прелести фигуры Ольги. Роскошные формы не остались без внимания поклонников благодаря глубокому декольте, а разрез на бедре красиво оголил гладкие сочные бедра артистки.

«Как мне теперь жить? Как его вернуть? Директ вчера был переполнен подобными сообщениями. Причем, сначала перечислялось: «пил, бил, изменял, ушел, а я без него не могу». Иногда хочется настроить в директе авто-ответ «А зачем вам это надо?», — возмутилась Ольга.

Орлова в комментариях под фото ответила, что делать тем, кто терпит унижения от любимого:

«Заканчивается то, что должно закончиться. Остается опыт. И именно для того, чтобы мы делали выводы. Это самая прекрасная загадка жизни — то, что бывает потом, всегда лучше того, что было. Если вы позволите этому случиться, конечно. А не будете хвататься за призрак прошлого».

Смотрите также: