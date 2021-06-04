«Огонь!»: Орлова соблазнительно изогнулась в купальнике на побережье

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова довольно частая гостья на курортах. Минувшей зимой она загорала в Дубае, а теперь отправилась на Мальдивы. На побережье Индийского океана 43-летняя звезда позирует в купальниках и бикини, демонстрируя точеную фигуру. Результатом фотосессий делится с фанатами в своем Instagram. На этот раз она позировала в ярко-синем купальнике-бюстье.

«Я, короче, поняла. Выставлять цветы и деревья бессмысленно. Только фотки в купальниках пользуются интересом? Получается, что си**** (бюст, — Прим. ред.) рулят?» — написала Орлова.

Фанаты отметили, что им одинаково интересны и другие публикации.

«Вы просто красавица! Как же вам повезло с фигуркой! Огонь», — писали пользователи Сети.

К слову, о личной жизни Ольга не рассказывает и любимого человека фанатам тоже не показывает. Известно только, что с прошлого года возлюбленные живут вместе. Добавим, что у телеведущей есть взрослый сын Артем, которого она родила в первом браке с бизнесменом Александром Кармановым.

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