«Богиня»: Анастасия Волочкова заворожила точеным прессом и внушительным бюстом в неоновом купальнике

В одной из последних публикаций личной страницы артистки Анастасии Волочковой появилось фото знаменитости в откровенном наряде на роскошных Мальдивах.

Балерина призналась, что скучает по прекрасным прогулкам на белоснежном песке. Волочкова еще недавно отдыхала со своим бывшим возлюбленным Олегом на Мальдивских островах. Снимки с экс-поклонником Анастасия публиковала в своем микроблоге. Красивые завтраки, свидания на закате и великолепные гимнастические поддержки в бассейне — всего этого знаменитости не хватает в Москве.

«Я уже хочу вернуться на Мальдивы… В эти волшебные краски!», — призналась Волочкова.

Анастасия добавила к подписи фото в купальнике неонового и лавандового оттенков. Поверх трусиков Волочкова надела ярко-салатовую крошечную юбку. Поклонники оценили спортивную фигуру артистки. Соблазнительный животик, стройные ножки в прозрачной воде и аппетитный бюст не оставили равнодушными подписчиков Анастасии. Они написали слова восхищения в комментариях под снимком знаменитости. А некоторые предположили, что Волочкова полетит на Мальдивы, как и в прошлый раз, с Олегом:

«Олега не забудьте взять», «Мальдивы Вам очень к лицу, Настя!», «Богиня Волочкова!», «Прекрасная Настя», «Шикарно», «С бойфрендом поедете?», «Хороша! Фигурка огонь».

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