«Могу себе позволить»: Волочкова блеснула бесконечными ногами в романтической обстановке

Недавно Анастасия Волочкова в очередной раз побывала на Мальдивах. По приезде она сообщила о том, что решила расстаться со своим возлюбленным, которого зовут Олег. Балерина долго скрывала мужчину, с которым познакомилась прошлым летом, от публики. А потом и вовсе решила, что ничего серьезного из этих отношений не выйдет. Теперь блондинка наслаждается одиночеством в саду собственного дома. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Могу себе позволить», — подписала фото Волочкова.

Она позировала в гамаке, рядом с кальяном, облачившись в красное худи и короткие шорты.

«Волшебно! Шикарная! Само очарование! Красота!» — писали пользователи Сети.

Напомним, зимой Анастасия отметила свое 45-летие.

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