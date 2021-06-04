Любимое блюдо: Кейт Миддлтон и принц Уильям обожают японскую кухню

Кейт Миддлтон и принц Уильям счастливы в браке более десяти лет. При этом супруги предпочитают разные блюда. Так, герцогиня любит острую пищу и различные специи, а принц – нет. Но при этом их объединяет любовь к японской кухне, а именно к такому блюду как суши. Их пара просто обожает. Hello! пишет, что Уильям впервые попробовал суши в японском ресторане Лондона и пообещал повару приходить туда чаще.

«Мы с женой любим суши», — цитирует принца издание.

Также известно, что Кейт и принцесса Шарлотта обожают оливки. Кроме того, герцогиня с детьми готовит блюда итальянской кухни, в том числе печет пиццу. Тесто для нее принц Джордж и принцесса Шарлотта делают своими руками.

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