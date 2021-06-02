«Лучше, чем Диана»: Кейт Миддлтон назвали жемчужиной монархии

Кейт Миддлтон стала членом британской королевской семьи в 2011 году. В день свадьбы она получила титул герцогини Кембриджской и за эти десять лет зарекомендовала себя только с хорошей стороны. Королевский эксперт пришел к мнению, что Миддлтон можно назвать жемчужиной монархии.

«Кейт смогла достичь многого. И она это сделала лучше, чем принцесса Диана. Кейт твердо стоит на ногах, именно поэтому их брак с Уильямом так крепок», — цитирует писателя Кристофера Уилсона The News.

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Напомним, что герцоги Кембриджские воспитывают троих детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. А минувшей зимой таблоиды писали о том, что пара планирует стать родителями в четвертый раз.

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