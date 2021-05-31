Какой вид отдыха не доступен Кейт Миддлтон и принцу Уильяму

Герцоги Кембриджские много путешествуют, однако им не все дозволено.

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали супругами десять лет назад. С тех пор пара много путешествует по миру. В основном, это рабочие визиты членов королевской семьи, однако в любой поездке супруги находят время узнать и увидеть что-то новое. Однако не любой вид отдыха им позволен.

В любой поездке герцогов Кембриджских встречают десятки камер и журналистов, поэтому они всегда должны достойно представлять монархию. Эксперты предположили, что паре недоступен простой пляжный отдых.

«Я думаю, что они просто хотели бы взять тур «все включено» и наслаждаться всеми развлечениями на пляже и в отеле, как и многие другие. Однако, то, что доступно нам, не доступно им», — сказала редактор The Crown Chronicles Виктория Ховард Daily Express.

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