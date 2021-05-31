Ради детей: Кейт Миддлтон хочет помириться с Меган Маркл

После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри прошло почти три месяца. Во время беседы герцоги Сассекские озвучили свои версии ухода из королевской семьи. В частности, экс-актриса обвинила герцогиню Кембриджскую в том, что она заставила ее плакать накануне свадьбы. Хотя до этого момента общественности была известна другая версия, по которой Меган заставляла Кейт плакать. Несмотря на все эти откровения, Миддлтон готова пойти на примирение с Маркл ради детей.

Королевский эксперт Камилла Томини считает, что жена принца Уильяма может забыть все разногласия, чтобы ее дети в будущем общались со своим двоюродным братом Арчи, который сейчас живет в США. Ее мнение приводит Daily Express.

Напомним, что герцоги Кембриджские воспитывают троих детей – принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. А Сассекские скоро станут родителями во второй раз. Недавно их сыну Арчи исполнилось два года. в начале лета у них родится девочка.

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