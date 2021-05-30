«Летим со мной на край Вселенной»: Александр Ревва с женой выбрали для отдыха аутфиты молочных оттенков

В одной из последних публикаций личного профиля артиста Александра Реввы появился снимок знаменитости во время перелета. Примечательно, что на борту джета актер был не один, а с любимой женой Анжеликой.

Экс-резидент команды КВН «Утомленные солнцем» оставил в тайне, куда направился вместе с женой. Однако знаменитость отметил, что с любимой готов отправиться хоть на край света.

«Летим, летим со мной на край Вселенной, ангел мой…», — обратился Ревва к избраннице.

К слову, артист выбрал для отдыха светлый костюм. Футболку и брюки молочного оттенка Ревва сочетал с темными очками и бейсболкой черного цвета. А Анжелика скомбинировала брюки из светлого денима с пиджаком сливочного оттенка и футболкой белоснежного цвета. Знаменитость дополнила образ массивной золотой цепью.

«Какая же супруга красавица», «Хорошая семейка. А почему дочек не видно?», «Шикарная пара», «Анжелика красотка у Вас!», «Вы такая милая пара! Счастья вам», «Такие красивые, приятно просто видеть милую пару», «Анжелика прелесть», — написали поклонники Александра в комментариях под фото.

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