«Помню ее добрые руки»: Александр Ревва рассказал, как появился псевдоним Артур Пирожков

Как отметил шоумен, он за все очень благодарен своей бабушке.

Шоумен и юморист Александр Ревва на премьере авантюрной комедии «Прабабушка легкого поведения», где он был задействован в главной роли, объяснил, как в его жизни появился псевдоним Артур Пирожков, по которому его сегодня прекрасно знают многие поклонники.

«Я раньше делал фильмы про бабушек, а теперь и про прабабушку, потому что меня воспитала моя бабушка, и каждую картину я посвящаю ей. Бабушка – это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню ее добрые руки, пирожки. Оттуда и пошел Пирожков». Александр Ревва

Как отметил Александр Ревва, когда он был маленьким, любимая бабушка все свободное время посвящала только ему. Сегодня он дарит любовь ей в ответ, сообщает «Собеседник».

Напомним, что фильм «Прабабушка легкого поведения» вышел на экраны 6 мая нынешнего года. Действия разворачиваются в 1980 году, когда в Москве прошла летняя Олимпиада. Пройдоха Вова Рубинштейн переодевается в звезд советской эстрады и под шумок устраивает фейковые концерты, пытаясь таким нехитрыми способом разбогатеть.

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